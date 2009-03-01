Погода на 2 марта

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. На Левобережье умеренный, в Крыму небольшой снег и мокрый снег, в восточной части местами налипание мокрого снега; на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с, в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 4-9° мороза, в западной части 10-15° мороза, в Крыму 0-5° мороза; днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, в южной части и на Закарпатье 1-6° тепла (в Карпатах ночью 15-20° мороза, днем 2-7° мороза).

В Киеве и области в понедельник осадки не ожидаются. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 5-7° мороза, днем около 0°.