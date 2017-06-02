Окуева о покушении на жизнь мужа: у России на Донбассе все забуксовало, остается только расшатывать страну терактами

Жена Осмаева Амина Окуева прокомментировала покушение на жизнь мужа. По ее мнению, и президент РФ Владимир Путин, и Рамзан Кадыров по-своему заинтересованы в смерти Адама Осмаева. Об этом она рассказала в интервью LB.ua.

"Украинский суд оправдал Адама, но российский суд продолжает настаивать на том, что Адам готовил покушение на Путина. Путин не может простить, что такого человека не просто отпустили, а еще и уважают в Украине. А Кадыров - "шестерка" Путина, поэтому без его разрешения он ничего делать не будет. Но то, что каждый из них по-своему заинтересован - это правда. У каждого есть личные моменты", - заявила она.

Окуева верит, что удастся дойти до заказчиков этого преступления.

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"Это очень важно. Это будет важным фактом, что Россия ведет фактическую террористическую диверсионную деятельность на территории Украины. Они понимают, что в Крыму, на Донбассе у них все забуксовало, все закончилось сказками о хорошей жизни, а люди в край недовольны. Поэтому им остается только расшатывать страну изнутри террористическими актами", - добавила Амина.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супругов добровольцев Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, который назвался иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече.

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«Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», - сообщили правоохранители. Осмаева и нападавшего с огнестрельными ранениями госпитализировали.

СМИ писали, что личный киллер Рамзана Кадырова Артур Дениссултанов-Курмакаев выдавал себя за журналиста, называясь Алексом Вернером.