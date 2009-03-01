Тайна банковских вкладов сделала Швейцарию богатой

Швейцарии стоит пересмотреть законы, гарантирующие банковскую тайну и сохранность вкладов, заявил генеральный директор крупнейшего швейцарского банка UBS Освальд Грубель. Целью такого пересмотра должно стать изменение отношения к вкладчикам, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщает Associated Press.

Тайна банковских вкладов и их сохранность - ключевые принципы банковской политики Швейцарии, которые, как сказал О.Грубель, "сделали страну богатой". Однако, по его словам, в последнее время немало государств (в частности Германия, Великобритания и США) требуют от Швейцарии большей открытости для запросов их налоговых и иных органов.

Согласно швейцарскому законодательству, иностранные налоговые органы могут получить от банков Швейцарии содействие только в случае, если их вкладчики подозревается в серьезном налоговом преступлении. В то время как подозрение в простом уклонении от уплаты налогов (когда человек не указывает в налоговой декларации все полученные доходы и скрывает их в швейцарском банке) не может стать условием для предоставления информации.

Этот принцип стал причиной серьезного давления властей США на банк UBS с требованием выдать информацию о счетах всех американцев, которых налоговики США подозревают в уходе от уплаты налогов. В ближайшее время в американском сенате пройдет заседание, посвященное этому аспекту банковской практики. В нем, как ожидается, будет участвовать представитель UBS.

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