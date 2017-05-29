"Предпосылок выступать там нет": Иван Дорн заявил росСМИ об отмене концерта в Одессе

Концерт Ивана Дорна в Одессе отменен.

Об этом сам певец сообщил в интервью российскому телеканалу, передает "Первый Городской".

По словам Дорна, концерт был отменен еще месяц назад и пока предпосылок для выступления в Одессе в ближайшее время нет. Хотя сам он не отказывается выступать в Украине.

"Несмотря на разного рода провокации, я планирую выступать на родине. Я буду выступать, пока есть люди, которые любят мою музыку", - сказал Иван Дорн.

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Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее "Концерт.ua" приостановил продажу билетов на концерт Ивана Дорна, который был запланирован в клубе "Ибица" 9 июня. В то же время билеты можно купить на одесском сайте по цене 250-350 гривен.

В воскресенье, 28 мая, продюсер певицы Лободы заявила, что концерт, который должен был состояться в Одессе в воскресенье, 28 мая, был отменен по соображениям безопасности зрителей и исполнительницы: пикетчики начали забрасывать зрителей горящими петардами и дымовыми шашками. После в полицию поступили сообщения о минировании здания, где должен был состояться концерт.