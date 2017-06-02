Киевская таможня в 2017 году обнаружила лишь одно почтовое отправление, товар в котором нарушал права интеллектуальной собственности

Таможенный Реестр объектов прав интеллектуальной собственности не является списком запрещенных для ввоза товаров.

В течение 2017 таможней принято 1036 решений о приостановлении таможенного оформления

Киевская городская таможня Государственной фискальной службы с начала 2017 обнаружила лишь одно почтовое отправление, которое перевозила "Укрпочта", с товаром, который нарушал права интеллектуальной собственности одной из мировых корпораций.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. начальника таможни Сергей Тупальский.

"В течение 2017 года Киевской таможней было принято 1036 решений о приостановлении таможенного оформления товаров. Из них около 60% относились к решениям о товарах, которые пересылаются средствами почтовой связи и в международных экспресс отправлениях, поскольку в Киеве сосредоточено наибольшее количество центральных сортировочных станций и международных пунктов почтового обмена. Однако за этот же период только по одной посылке, которая доставлялась "Укрпочтой", правообладатель принял решение о контрафактности продукции. Речь идет о торговой марке "Nike", - отметил С.Тупальський, добавив, что за всеми другими решениями таможней получено от правообладателей сообщение об оригинальности продукции, то есть все они были оформлены.

Кроме того, Сергей Тупальский пояснил, что таможенный Реестр объектов прав интеллектуальной собственности, который содержит данные о торговых марках, промышленных образцах, полезных моделях, изобретениях и т.д., а также информацию в отношении представителей правообладателей, не является списком запрещенных для ввоза товаров. Действия же таможни по приостановке оформления товаров в случае подозрений об их контрафактности, полностью соответствует европейским нормам и международным обязательствам, которые взяла на себя Украины.

"Подчеркиваю, что в случае возникновения подозрений о контрафактности товара, таможня ни в коем случае сразу не запрещает таможенное оформление таких товаров, а приостанавливает его сроком до 3-х (в случае, если это скоропортящиеся товары) или 10-ти рабочих дней, чтобы правообладатель мог проверить их возможную контрафактность. Соответствующая практика практически полностью соответствует нормам европейского законодательства (регламент Совета ЕС № 1383/2003)", - отметил С.Тупальский.

Он также напомнил, что все расходы, связанные с хранением товаров, по которым длится процедура приостановления оформления, несет правообладатель, а не получатель товара.

Напомним, ранее СМИ распространили информацию о том, что украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами, приобретенными в иностранных интернет-магазинах. Позже ДФС пояснила, что никаких изменений в законодательстве о правилах ввоза товаров не состоялось, а ограничения по ввозу товаров известных брендов, приобретенных в иностранных интернет-магазинах, происходит только по требованию правообладателей или их представителей.