Ющенко надеется на активизацию Всемирного банка в Украине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется на активизацию деятельности группы Всемирного банка в Украине.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в письме В.ЮЩЕНКО президенту Всемирного банка Роберту ЗЕЛЛИКУ.

Глава Украинского государства поблагодарил Р.ЗЕЛЛИКА за поддержку Всемирным банком его инициативы по объединению усилий всех ветвей власти и политических сил на возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом.

В.ЮЩЕНКО в письме отмечает, что осознавая, что первоочередной задачей для украинской власти является контролируемость ситуации и недопущение краха экономики, он инициировал встречу с премьер-министром, председателем Национального банка, председателем Верховной Рады Украины и представителем парламентской фракции Партии регионов. Основной задачей этой встречи была выработка единого национального плана по преодолению кризиса, стабилизации экономики и наращиванию ее мощностей.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что участники собрания единодушно согласились проводить такие встречи еженедельно. По его словам, уже на будущей неделе заинтересованные органы власти и политические партии подготовят согласованные позиции по нерешенным вопросам и передадут их в офис МВФ в Вашингтоне.

Также, по словам Президента, в парламент будет внесен ряд законов, на необходимость принятия которых обращала внимание последняя миссия Фонда. Это позволит существенно сократить дефицит государственного бюджета Украины на 2009 год, отметил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства также выразил надежду относительно предоставления Украине Всемирным банком консультативной помощи и нового кредита для ускорения реструктуризации экономики Украины и облегчения преодоления ею последствий мирового финансового кризиса.