Следствие о резонансном ДТП в Одессе будет возобновлено

Следствие по делу виновника резонансного ДТП в Одессе - сына заместителя председателя Одесского облсовета Феликса ПЕТРОСЯНА должно быть возобновлено. Материалы по этому делу надлежит передать в областную прокуратуру для организации его доследования, а судопроизводство по жалобам адвоката Ф.ПЕТРОСЯНА следует прекратить.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял сегодня судья Приморского райсуда Одессы Владимир ЛАБУНСКИЙ, рассмотревший жалобу адвоката Виктора ДЕГТЯРЕВА на постановление следователя о возбуждении в отношении Ф.ПЕТРОСЯНА уголовного дела и постановление старшего прокурора Одесской облпрокуратуры об отмене постановления другого следователя о прекращении уголовного дела.

При этом В.ДЕГТЯРЕВ ссылался на выводы харьковской экспертизы, согласно которым Ф.ПЕТРОСЯН не мог являться виновником ночного дорожно-транспортного происшествия в январе 2008 года, вследствие которого погиб водитель одного автомобиля, еще 11 припаркованных автомашин получили повреждения разной степени.

Адвокат В.ДЕГТЯРЕВ просил суд отменить постановление следователя и вынести постановление об отказе в возбуждении против Ф.ПЕТРОСЯНА уголовного дела, обосновав свое обращение в суд тем, что в мотивировочной части постановления следователя не содержится данных, что кто-либо из водителей в момент столкновения нарушил правила безопасности дорожного движения.

Кроме того, адвокат настаивал, что отсутствует прямая причинная связь между действиями водителя Ф.ПЕТРОСЯНА и наступившими последствиями ДТП. Следовательно, считает он, отсутствует состав преступления, что подтверждено выводами одного из харьковских экспертов. Именно на этом основании полгода назад следователь одесской милиции, расследовавший ДТП, вынес постановление - закрыть уголовное дело.

Однако, вскоре после этого следователь был отстранен от ведения следствия, поскольку вынес неправомерное постановление, обосновав его выводами лишь одного эксперта, а глава МВД Юрий ЛУЦЕНКО назвал этого следователя «позором милиции».

Напомним, 14 января 2008 года следователь Одесского облУВД возбудил уголовное дело по факту аварии с тяжелыми последствиями, к которой был причастен 18-летний Ф.ПЕТРОСЯН. Он, управляя в ночное время автомобилем «Тойота Прадо» в нетрезвом состоянии (выводы экспертизы), вследстие автоаварии на улице Вильямса нанес смертельные травмы 26-летнему водителю «Ланоса» .

В сентябре 2008 года следователь одесской милиции закрыл «из-за отсутствия состава преступления» уголовное дело, в котором главным фигурантом был Ф.ПЕТРОСЯН. Прокуратура Одесской области вытребовала дело на дополнительное «рассмотрение обстоятельств».

С учетом общественного резонанса расследование этого резонансного ДТП взял под личный контроль глава МВД Юрий ЛУЦЕНКО, который заверил, что виновник обязательно понесет наказание.