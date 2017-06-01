Во Львове объявлен день траура из-за смерти Любомира Гузара
Львов скорбит в связи со смертью Блаженнейшего Любомира Гузара.
В связи со смертью Любомира Гузара 1 июня во Львове объявлен день траура. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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"Согласно распоряжению городского главы Львова, завтра, 1 июня, в городе объявлен день траура. Следовательно, завтра будет вывешен государственный флаг Украины с траурными лентами и приспущены государственные флаги на всех административных зданиях. Также рекомендовано ограничить проведение развлекательных мероприятий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Львов скорбит по поводу смерти Блаженнейшего Любомира Гузара.
Как сообщал УНИАН, Глава Украинской греко-католической церкви в 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни.