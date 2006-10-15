Вчера в Киеве милиция задержала 56 человек

В субботу в ходе проведения массовых акций в центральной части Киева за нарушение общественного порядка задержаны 56 граждан, сообщает ЦОС ГУ МВД в Киеве.

Из них 25 человек задержаны по ст.185 Кодекса об административных правонарушениях (неподчинение законному распоряжению или требованию сотрудника милиции), 31 - за мелкое хулиганство. После соответствующего оформления все задержанные выпущены, передает ICTV.

Стычку между представителями разных политических сил на Крещатике правоохранители быстро локализировали и прекратили, отмечают в ЦОС. Непосредственно охрану общественного порядка в столице обеспечивали около 2 тыс. сотрудников органов внутренних дел.

14 октября отмечалась 64-я годовщина основания Украинской повстанческой армии, воевавшей за независимость страны. В этой связи в Киеве прошли массовые акции национал-патриотических и левых сил.

РБК