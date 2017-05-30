В Днепре проверили все три городских пляжа: вода чистая, скоро можно будет купаться

В Днепре все 3 городских пляжа - зона отдыха Сагайдак, пляж на Монастырском острове и на ж/м Приднепровск - почти готовы к открытию пляжного сезона. Об этом сообщил начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в области Андрей Кондратьев, передает местный портал 056.ua.

Читайте такжеВ Днепре актеры театров пришли к чиновникам облсовета с жутким спектаклем (видео)Результаты лабораторных исследований качества питьевой и речной воды оказались положительными, поэтому никаких проблем с открытием пляжного сезона, по словам специалистов, не будет.

"Остается решить только небольшие организационные моменты. На Монастрыском пляже установить навесы и дополнительные туалеты. Те, что там находились ранее, оказались в частной собственности и сейчас продаются владельцем", - объяснил Кондратьев.

Издание отмечает, что официальной даты открытия городских пляжей пока нет, но каждый год их стараются привести в порядок до 1 июня.