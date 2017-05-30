ВКонтакте закрывает офис в Киеве - СМИ

Соцсеть ВКонтакте закроет свой офис в украинской столице. Об этом vc.ru сообщил источник внутри компании и подтвердил участник рынка, знакомый с ситуацией.

По словам собеседников издания, руководство соцсети приняло решение сократить часть сотрудников офиса. Некоторых из специалистов, связанных с рекламой, могут перевести в московский офис.

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Представитель ВКонтакте Евгений Красников не смог подтвердить закрытие украинского офиса соцсети.

ВКонтакте открыла украинский офис в марте 2012 года. У соцсети Одноклассники, которая тоже входит в Mail.Ru Group, не было собственного украинского представительства.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса. Инициатором блокирования российского веб-ресурса Яндекс была Служба безопасности Украины.