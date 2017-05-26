СМИ узнали, какие сайты заблокируют в Украине после ВКонтакте и Яндекса

В рамках продолжения политики блокирования антиукраинских сайтов Министерство информационной политики Украины подало на рассмотрение СБУ список из двадцати интернет-ресурсов.

Об этом сообщил в комментарии "Апострофу" член экспертного совета при Мининформполитики, глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

"Из известных мне сайтов там только один – "2000". Все остальные сайты я в упор не знаю, например, "Ополченец"… Ну, то есть, совсем конченые: маленькие, ужасные, выглядят плохо и странно. Выбирали, конечно, не наугад, а пользовались базами данных, в том числе и сайта "Миротворец", - рассказал Аласания.

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По словам замминистра информационной политики Дмитрия Золотухина, методика вычисления сепаратистских ресурсов уже разработана.

Так, была создана рабочая группа для мониторинга и анализа контента, определены нормы украинского законодательства, которые содержат запреты на распространение определенной информации, например, призывы к разжиганию межнациональной розни.

"Затем были проанализированы ресурсы, которые поддерживаются российской стороной и субъектами, связанными с террористическими организациями на оккупированных территориях. Те ресурсы, которые содержали признаки призывов, описанных в законодательстве (в частности, в Уголовном кодексе), были направлены в СБУ для правовой оценки и реагирования", - отметил Золотухин.

В то же время, спикер СБУ Елена Гитлянская затруднилась рассказать о результатах правовой оценки украинской спецслужбой подозрительных сайтов.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко анонсировала запросы народных депутатов в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и профильные министерства относительно свободной работы сепаратистских сайтов в Украине.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций в отношении России, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям ВКонтакте, Одноклассники, ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта "1С".