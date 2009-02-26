Порошенко не видит оснований для дальнейшей девальвации гривни

Оснований для дальнейшей девальвации гривни нет, считает председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге П.ПОРОШЕНКО, в частности, сказал: «Оснований для дальнейшей девальвации гривни я не вижу».

В то же время П.ПОРОШЕНКО считает, что укрепление гривни на сегодняшний день снизит конкурентоспособность отечественной продукции. Это связано с тем, что валюты стран, которые являются основными торговыми партнерами Украины, как и гривня, значительно девальвировали.

Справка УНИАН. 16 февраля на межбанковском валютном рынке Украины доллар торговался по 8,0850/8,1650 грн./долл. В тот же день глава Совета Национального банка Украины П.ПОРОШЕНКО на пресс-конференции сообщил, что Международный валютный фонд прогнозирует среднегодовой курс гривни по итогам 2009 года на уровне 8,6 грн./долл.

17 февраля на украинском межбанке доллар США начал рости и достиг уровня 8,2100/8,2500 грн./долл.

Каждый день доллар дорожал и 24 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины достиг 9,2050/9,2850 грн./долл.

26 февраля торги по доллару США открылись котировками 8,9500/9,1500, к 11:00 сузился спрэд 8,9500/9,1000, а к 12:00 цены упали до 8,5650/8,6250 грн./долл.