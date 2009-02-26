Порошенко не видит оснований для дальнейшей девальвации гривни
На межбанке доллар упал
Оснований для дальнейшей девальвации гривни нет, считает председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге П.ПОРОШЕНКО, в частности, сказал: «Оснований для дальнейшей девальвации гривни я не вижу».
В то же время П.ПОРОШЕНКО считает, что укрепление гривни на сегодняшний день снизит конкурентоспособность отечественной продукции. Это связано с тем, что валюты стран, которые являются основными торговыми партнерами Украины, как и гривня, значительно девальвировали.
Справка УНИАН. 16 февраля на межбанковском валютном рынке Украины доллар торговался по 8,0850/8,1650 грн./долл. В тот же день глава Совета Национального банка Украины П.ПОРОШЕНКО на пресс-конференции сообщил, что Международный валютный фонд прогнозирует среднегодовой курс гривни по итогам 2009 года на уровне 8,6 грн./долл.
17 февраля на украинском межбанке доллар США начал рости и достиг уровня 8,2100/8,2500 грн./долл.
Каждый день доллар дорожал и 24 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины достиг 9,2050/9,2850 грн./долл.
26 февраля торги по доллару США открылись котировками 8,9500/9,1500, к 11:00 сузился спрэд 8,9500/9,1000, а к 12:00 цены упали до 8,5650/8,6250 грн./долл.