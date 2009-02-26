Сотрудница Пенсионного фонда 5 лет воровала пенсию у... своей бабушки

Прокуратура Кировограда возбудила уголовное дело в отношении 38-летней работницы городского управления Пенсионного фонда, которая на протяжении 5 лет подделывала пенсионные ведомости своей родственницы и незаконно получала деньги.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Женщина ежемесячно на протяжении 2003-2008 годов получала пенсию в почтовом отделении вместо своей бабушки, которая по состоянию здоровья сама этого делать не может. После выдачи пенсии за текущий месяц ведомости остаются в почтовых отделениях, а отрывные корешки от них направляют в управление Пенсионного фонда для учета и отчетности. Поскольку женщина имела доступ к почтовым корешкам, которые поступали в управление, она делала в них соответствующие отметки о неполучении пенсии. Средства повторно, в следующем месяце она начисляла бабушке, но получала их по доверенности и использовала на собственные потребности.

Таким образом, за 5 лет женщина незаконно завладела государственными средствами на сумму около 75 тыс. грн.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).

Как сообщили в прокуратуре, санкция этой статьи – ограничение свободы на срок до пяти лет.