"Бьют точно в цель": Турчинов рассказал об испытаниях украинских ракет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов доволен результатами очередного испытания ракет украинского производства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, руководитель ведомства проинформировал о положительных результатах после очередного, согласно графику, этапа испытаний ракетного вооружения, производимого предприятиями украинского ОПК во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны.

В частности, Турчинов отметил, что украинские ракеты - эффективное и высокоточное оружие.

По его словам, в ходе испытаний, в которых приняли участие президент Украины Петр Порошенко и министр обороны Украины Степан Полторак, была проведена проверка работы системы управления ракетами во время наводки и поражения целей на повышенной дальности.

Секретарь СНБО подчеркнул, что во время испытаний ракеты попали в мишень.

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«Расстояние от точки прицеливания до места попадания составляло всего около 17 метров, это при том, что зона поражения подобной ракеты - 300 метров», - сказал он, добавив, что это очень хороший результат.

«Главное, что я могу сказать, - украинские ракеты бьют точно в цель», - отметил Турчинов.

Он пояснил, что еще одной важной задачей испытаний была проверка применения боевой части ракеты и эффективности поражения условных целей.

Турчинов объяснил, что ракеты, которые тестировались, «в частности, их точность и эффективность поражения и мощность боевой части, отвечают всем требованиям военных и тем задачам, которые ставились перед украинскими разработчиками».

«Хочу еще раз подчеркнуть, что боевая часть, как и ракета, была произведена на украинских предприятиях», - добавил секретарь СНБО.

«Ученые, производственники и военные отработали слаженно, как единый организм. Это очень качественный и важный для Украины результат», - отметил Турчинов.

Секретарь СНБО также напомнил, что недавно Кабинет министров принял Государственную программу производства украинских боеприпасов и Государственную целевую программу реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2021 года.

«Выполнение этих программ обеспечит создание мощной промышленной базы для серийного производства современных эффективных и мощных средств поражения, вооружения и военной техники для армии, которые будут надежно защищать нашу страну», - добавил Турчинов.

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Выступая перед личным составом воинской части, проводившим испытания ракет, руководитель ведомства отметил высокий профессиональный уровень украинских военных.

«Качественное оружие без его профессионального использования не работает», - сказал секретарь СНБО, поблагодарив воинов за службу.

Как сообщал УНИАН, 26 мая на юге Украины состоялось испытание высокоточной управляемой ракеты украинского производства.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, ракета предназначена для поражения целей различного класса.

«Боевая часть, двигатель и система управления ракеты - украинского производства. В ее производстве задействованы более 10 предприятий украинского оборонпрома. Испытания показали высокую точность и надежность систем управления ракеты», - сообщили в Генштабе.