С начала кризиса Нацбанк всадил в поддержание гривны больше $10 миллиардов

С начала текущего года для поддержания курса гривни Национальный банк Украины использовал из своих золотовалютных резервов 3 млрд. грн., а в IV квартале 2008 года – 10 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы НБУ, и.о. председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ сегодня на пресс-конференции.

Представитель Нацбанка еще раз подчеркнул, что причин для существенной девальвации гривни нет. По его информации, в феврале увеличился показатель среднедневных поступлений валюты в страну.

Кроме того, объем предоставленных кредитов нерезидентами составляет 200 млрд. грн. в эквиваленте.

Причиной последнего падения курса гривни в Нацбанке называют ажиотажный спрос на иностранную валюту.

Как сообщал УНИАН, валовые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в январе уменьшились на 8,3% или на 2 млрд. 722,86 млн. долл. США - до 28 млрд. 820,43 млн. долл.

17 февраля на межбанке в Украине курс продажи доллара составил 8,2500 грн./долл.

23 февраля средний курс продажи доллара превысил 9 грн.

25 февраля на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 9,2350/9,3750, а к 12:00 цены выросли до 9,3200/9,3800 грн./долл.

В 15:15 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

К закрытию ценовые уровни упали до следующих значений - 8,8500/9,000 грн./долл.