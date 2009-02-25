Доллар на межбанке дорос до 9,32/9,38

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 9,2350/9,3750, к 11:00 сузился спрэд – 9,2550/9,3450, а к 12:00 цены выросли до 9,3200/9,3800 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2565/0,2620, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2570/0,2610, а к 12:00 поднялись до 0,2590/0,2625. В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 35,7699 (-0,1626).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2892/93, а к 12:00 снизились до 1,2818/19. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,8995/12,0940, к 11:00 цены составили 11,9005/12,0305, а к 12:00 ушли вверх – 11,9450/12,0360.