Когда начнется отопительный сезон в Киеве

В связи с постоянным снижением среднесуточной температуры воздуха отопительный сезон жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры Киева начнется с 16 октября.

Как сообщает Департамент общественных связей АК “Киевэнерго”, соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности Киевского городского председателя Анатолий ГОЛУБЧЕНКО 12 октября.

В первую очередь осуществляется подключение систем теплоснабжения в роддомах, детских дошкольных заведениях, школах-интернатах и общеобразовательных заведениях.

Подача теплоносителя в здания и жилые дома предприятий, учреждений и организаций будет осуществляться по заявкам их руководителей и при условии готовности систем отопления.