Во время кoнцерта на луцкoм стадиoне «Авангард» фрoнтмен легендарной украинской группы «Oкеан Ельзи» Святoслав Вакарчук посвятил лирическую кoмпoзицию «Oбійми» жертвам теракта в Манчестере.

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Выполнил Вакарчук и песню-посвящение Кузьме Скрябину и композицию "Мить", посвященную погибшим на Востоке защитникам. Тронутые зрители сопровождали выступление морем огней. Слушатели также насладились непревзойденной акустической частью концерта, где главным персонажем выступил гитарист Владимир Оспеница, из-под пальцев которого рождались просто потрясающие мелодии, пишет "Волинь.Post".

"Будьте такими, как сегодня: уверенными и вместе!" - попрощался с гостями концерта в Луцке лидер "Океан Ельзи".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее "океаны" представили новый романтичный клип на песню "Сонце".