"Постаревший и стильный": в новом клипе Вакарчук спел о своей звезде по имени "Сонце"(видео)

В сети появилось видео популярной группы на песню "Сонце" из альбома "Без меж".

Этот клип "ОЕ", как и многие другие снял известный режиссер Виктор Придувалов (видео на песни "Холодно", "Кішка", "Без бою", "Все буде добре" – тоже его работы), пишет kp.ua.

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"Уже во время монтажа, когда в кадре рядом с "ОЕ" снова появляется город с крышами домов, возникло небольшое ощущение дежавю. Правда, много лет назад то был Львов, а теперь Киев. Хотя во время работы над сценарием я вообще не думал об этом. Так странно и тонко иногда в нашей жизни проявляются некоторые вещи", - говорит он.

Съемки проходили в Киеве в апреле 2017-го – у музыкантов как раз была небольшая пауза в гастрольном графике (сейчас "ОЕ" заканчивает мировой тур в поддержку альбома "Без меж").

"Я всегда снимаю видео на образах, которые возникли как первые реакции во время прослушивания песни, - продолжает режиссер. – Услышав "Сонце", я увидел две картинки: главных героев, стоящих взявшись за руки на крыше над городом, а вечернее солнце прячется в их ладонях; и саму группу, которая играет на фоне огромной звезды по имени Солнце.

Не вижу смысла описывать личные впечатления от увиденного, потому что на то они и личные. Уверен, у вас они тоже будут свои, особенные.

Отмечу только один нюанс. Удивило лицо Святослава Вакарчука - показалось, что он постарел. Но как-то благородно, стильно. Наверное, как и его музыка.

Смотрите, слушайте – и получайте удовольствие!".

Как сообщал УНИАН-таблоид ранее, Вакарчук на своей странице в соцсети выразил соболезнования семьям погибшим привзрыве на стадионе в Манчестере.