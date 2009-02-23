У Еханурова дали команду не брать всех подряд призывников

В условиях кризиса Министерство обороны Украины повышает требования к кандидатам на прохождение службы в Вооруженных силах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ на презентации издания «Белая книга-2008: оборонная политика Украины», которая состоялась сегодня в Киеве.

Ю.ЕХАНУРОВ, в частности, опроверг информацию о том, что в условиях финансово-экономического кризиса Минобороны якобы сокращает количество военнослужащих контрактной службы.

Как сообщил министр, на сегодняшний день в Вооруженных силах служат 53% контрактников.

«Это очень далеко от тех параметров, которые определены программой перехода Вооруженных сил на профессиональную основу», - подчеркнул Ю.ЕХАНУРОВ, добавив, что из-за недофинансирования эти планы будут пересмотрены, но никакого сокращения не происходит.

В свою очередь, начальник Генерального штаба ВСУ генерал армии Украины Сергей КИРИЧЕНКО отметил, что сегодня на срочную службу военные комиссариаты отбирают лишь одного из десяти призывников, то есть тех, кто являются лучшими по своим качествам для службы в армии.

В связи с этим С.КИРИЧЕНКО подчеркнул, что Минобороны выдвигает требование брать на службу по контракту не хуже кандидатов, чем призывники срочной службы.

«Не брать всех подряд, а тех, кто является выше по уровню подготовки военнослужащих срочной службы», - сказал С.КИРИЧЕНКО.