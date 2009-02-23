Прокуратура опротестовала коммунальные тарифы от Черновецкого

Прокуратура Киева опротестовала распоряжение Киевской городской государственной администрации о повышении тарифов на тепловую энергию, услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий для населения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным пресс-службы, тщательная проверка распоряжений КГГА от 30 января 2009 года №№ 95, 96, 97, в соответствии с которыми установлены, утверждены и согласованы новые тарифы на тепловую энергию и коммунальные услуги для населения, засвидетельствовала, что вышеупомянутыми распоряжениями установлены и согласованы тарифы, которые применяются для населения вообще и отдельно, – для категорий малообеспеченных слоев.

В то же время, обращают внимание в прокуратуре, это фактически повторяет обеспеченные действующим законодательством и предоставленные государством социальные гарантии для граждан, которые имеют недостаточный для оплаты таких услуг уровень совокупного дохода.

Таким образом, несмотря на заявленную позитивность намерения городских властей определенным образом уменьшить размер оплаты за жилищно-коммунальные услуги для отдельных категорий жителей, принятые решения противоречат действующему законодательству, отметили в прокуратуре.

Кроме этого, поскольку распоряжениями КГГА согласованы тарифы на услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды без согласования с Государственной инспекцией по контролю за ценами в городе Киеве относительно экономического обоснования расходов на указанные услуги, состоялось прямое нарушение требований стст. 22, 31 Закона Украины “О жилищно-коммунальных услугах”, п.52 постановления Кабинета Министров Украины от 12.07.06 г. №959, п.95 постановления от 10.07.06 г. №955 и пп. 2–4, 6 Приказа Минэкономики №67 от 07.03.07 г.

Также, отметили в прокуратуре, указанные распоряжения КГГА не только зарегистрированы и опубликованы с нарушением месячного срока для принятия от граждан замечаний и предложений к ним, но и не согласованы с Государственным комитетом Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в городе Киеве, что противоречит требованиям стст. 9, 21 Закона Украины “О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности”.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля в газете «Хрещатик» были опубликованы распоряжения КГГА №№ 95-97 от 30 января 2009 года, которые предусматривают поэтапное – с 1 февраля и с 1 апреля текущего года - приведение тарифов к экономически обоснованным расходам. В общей сложности предусмотрено повышение в приблизительно 2 раза на первом этапе, да еще в два раза – на втором.