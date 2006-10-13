Работник МАУП поймал продавца фальшивых дипломов

Правоохранительные органы задержали безработного, ранее судимого киевлянина, который продавал фальшивые дипломы о высшем образовании.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, на него вышел работник МАУП, обнаружив на одном из сайтов в сети Интернет информацию о продаже дипломов любых высших учебных заведений Украины и телефон, по которому можно сделать заказ.

По этому телефону заявитель заказал диплом на выдуманное имя. Ему позвонили и, выяснив детали, назвали цену услуги - 800 долларов.

Вскоре изготовленную фальшивку – диплом серии КВ № 21345391 магистра Национального технического университета Украины „Киевского политехнического института” по специальности „Экономика предприятия” и дополнение к диплому серии 12 А №783218 заказчику должны были вручить на Ленинградской площади столицы, куда и прибыли сотрудники киевской милиции и задокументировали „покупку” диплома „на горячем”, сообщили в ДОС.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.358 Уголовного кодекса Украины (“подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт”).