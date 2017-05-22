Украинский политзаключенный Сущенко обратится к новому президенту Франции с просьбой о помощи - адвокат

Украинский журналист Роман Сущенко, работавший в Париже, обратится за помощью в освобождении из российской тюрьмы к новому президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин на своей странице в Twitter.

"В канун визита Путина в Париж, Роман Сущенко обратится к Макрону с просьбой о помощи в его освобождении", – написал адвокат.

По его словам, супруга Сущенко уже обратилась за помощью в освобождении мужа к Бриджит Макрон.

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"Как адвокат Сущенко, жду от визита Путина в Париж гуманитарного шага с его стороны, выражающегося в возвращении домой моего подзащитного", – добавил защитник.

Как сообщают источники российского издания "Коммерсант", президент России Владимир Путин 29 мая внепланово посетит Францию. Поводом для этого якобы станет открытие в Версале выставки, посвященной российскому царю Петру I.

Напомним, Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.