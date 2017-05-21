Жебривский обещает 30 млн грн городу на Донетчине, который первым переведет все названия и вывески на украинский

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский обещает выделить 30 млн грн на развитие инфраструктуры любому городу в области, который первым среди других переведет все названия и вывески на украинский язык. Об этом Жебривский написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеНа Донеччине завершилась декоммунизация - Жебривский

"Кто бы там что не говорил и как не трактовал, а мы и дальше будем проводить стратегию на расширение и поддержку украинскости Донбасса. 30 миллионов гривен получит на развитие инфраструктуры город, который первым полностью переведет все информационные и рекламные вывески на украинский язык. В том числе и таблички с названиями улиц. Работаем не запретами, а стимулированием. Но здесь важный стратегический результат", - написал Жербривский.