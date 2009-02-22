Синоптики обещают мороз

В ближайшие дни на территории Украины сохранится морозная погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 23 февраля сохранится переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных, западных областях и в Крыму небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-13° мороза, днем 1-6° мороза, в южной части ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

Завтра в Киеве и Киевской области без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура ночью по области 7-12° мороза, днем 1-6° мороза, в Киеве ночью 8-10° мороза, днем 2-4° мороза.