В Ахтырке собирали самолеты: двигатель от Subaru, приборы от ВАЗа...

В Сумской области выявлен подпольный авиаконструктор.

Как передает корреспондент УНИАН, его выявили сотрудники Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД, которое по заданию Сумской транспортной прокуратуры проводило проверку соблюдения требований Закона «О Государственной программе авиационной безопасности гражданской авиации» и Воздушного кодекса Украины относительно обеспечения безопасности воздушного движения на территории Ахтырского района.

По информации старшего помощника прокурора Сумской области Геннадия СНИДЫ, в ходе проверки установлено, что 46-летний житель Ахтырки вовлек в незаконную деятельность других лиц и организовал цех по изготовлению одномоторных самолетов типа «Зодиак 601» в частных гаражах, расположенных в этом районном центре. В нарушение действующего законодательства, не имея соответствующего сертификата, он «смастерил» воздушную машину с целью последующей ее реализации. Ориентировочная цена такого аппарата – около 30 тыс. дол.

Продать самолет авиаконструктор не успел, поскольку был задержан работниками правоохранительных органов. К тому же, изготовленный им летательный аппарат не пригоден к эксплуатации, поскольку конструктивные части самодельного самолета не отвечают конструкторским требованиям: на нем установлен двигатель от автомобиля «SUBARU» EJ-20, приборные устройства – от автомобиля ВАЗ-2106, а спасательные системы вообще отсутствуют, что может привести к гибели людей при осуществлении полетов.

Сумской транспортный прокурор возбудил в отношении подпольного авиаконструктора уголовное дело по части 1 ст. 203 Уголовного кодекса Украины – занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности. Начато досудебное следствие.