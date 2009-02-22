В США назвали худших актеров года

Лауреатами премии "Золотая малина", ежегодно вручающейся в Лос-Анджелесе за худшие кинодостижения года, стали Пэрис ХИЛТОН и Пирс БРОСНАН.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Худшим фильмом 2008 года в США по версии так называемого Фонда "Золотой малины", стал фильм "Секс-гуру". "Приз" за худшую главную мужскую роль получил сыгравший в этом фильме актер Майк МАЙЕРС. "Секс-гуру", с треском провалившийся в прокате, получил "малину" также и за худший сценарий. Звание самой плохой актрисы года получила П.ХИЛТОН за одну из главных ролей в фильме "Красавица и уродина". Кроме того, она получила "Золотую малину" и в номинации "Худшая актриса второго плана" - на этот раз за роль в фильме "Генетическая опера". Она же стала частью и "худшей экранной пары".

Худшим актером второго плана в этом году стал Пирс БРОСНАН. "Малину" ему присудили за исполнение роли возлюбленного героини Мерил СТРИП в мюзикле "Мамма Миа". Титул худшего режиссера года получил немец Уве БОЛЛ, снявший фильмы "Во имя короля: История осады подземелья", "Тоннельные крысы 1968" и "Постал". В номинации "худший римейк, плагиат или сиквел" победил "Индиана Джонс, или Королевство хрустального черепа".

"Золотая малина" присуждается ежегодно, начиная с 1981 года. Номинанты на премию определяются голосованием 687 членов "Фонда Золотой малины", проживающих в 45 штатах Америки и 19 других странах мира. За всю историю "Золотой малины" лишь несколько лауреатов согласились получить приз лично в руки.