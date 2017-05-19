На Банковой школьники провели акцию протеста против запрета Вконтакте (фоторепортаж)

В Киеве несовершеннолетние пикетируют Администрацию президента Украины с требованием восстановить доступ к российским социальным сетям.

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Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 60 человек, подавляющее большинство из которых - несовершеннолетние учащиеся школ или училищ.

Они держат в руках плакаты: «Вы убиваете нашу субкультуру», «Без ВК нам жизнь горька».

К митингующим подошли представители полиции, чтобы определить организаторов акции, с которыми потом может встретиться представитель АПУ для передачи требований.

К охране общественного порядка задействовано около 30 сотрудников полиции и бойцов Нацгвардии.

Некоторые из участников акции в знак протеста против запрета общения в российских соцсетях заклеили себе рты скотчем.