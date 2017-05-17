"ВКонтакте" рассылает украинским пользователям инструкцию по обходу блокировки

Украинские пользователи российской соцсети "Вконтакте" получают сообщение от службы поддержки с инструкцией обхода блокировки сайта на территории Украины.

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"ВКонтакте всегда позиционировал себя вне политики, наш сайт - это прежде всего удобная площадка для общения, где каждый может высказать свою точку зрения независимо от страны и национальности", - говорится в распространенном сообщении.

Далее администрация сайта рекомендует пользователям воспользоваться рядом вариантов, которые позволяют обойти блокировку соцсети. Среди них расширение для браузеров, которые перенаправляют трафик через другие серверы, сервисы VPN и сеть Tor.

Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, Mail.ru, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.

Механизм блокирования доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено отработать Кабинету министров и Службе безопасности Украины при участии Нацбанка.