Черновецкий поехал подновить загар

Киевский городской голова Леонид Черновецкий опять ушел в отпуск. Соответствующее распоряжение от 18 февраля размещено на сайте КГГА.

"По согласованию с Президентом Украины отбываю в ежегодный отпуск сроком на 30 календарных дней с 19 февраля по 21 марта 2009 года", говорится в распоряжении.

На время отпуска мэра его обязанности будет исполнять первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко, сообщает Украинская правда.

Напомним, что в прошлый раз столичный градоначальник ходил в отпуск на новогодние праздники вплоть до 10 января 2009 года. Правда, информация, с какого числа Черновецкий тогда ушел в отпуск, так и осталась тайной для журналистов.

И пока мер, по его собственному выражению, загорал “на море, в теплых краях”, Киев оказался на грани энергетического коллапса – киевляне мерзли, и, как утверждала оппозиция, без принятого бюджета никто даже мазута для поддержки системы отопления купить не мог... Тогда городской голова не осмелился прервать отпуск в вернуться в замерзший город.

Правда, сейчас мэр оставляет столицу в лучшем состоянии – половина бюджетного дела уже сделана (Киеврада приняла к рассмотрению проект документа), значит можно отдохнуть...