Янукович: правительство взяло под контроль проблемы рейдерства

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Кабинет Министров взял под контроль проблемы, связанные из рейдерством на украинских предприятиях, и считает их следствием несовершенства законодательства. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Этоn вопрос связан с несовершенством законодательства. Мы работаем над тем, чтобы поставить законодательные барьеры и не допускать этих процессов", - сказал глава правительства журналистам в Днепропетровске.

Премьер-министр подчеркнул, что правительству известны механизмы, используемые рейдерами, в частности подкуп регистраторов, получение инсайдерской информации.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что угрозу рейдерства может предотвратить развитый и прозрачный фондовый рынок, а также осуществление украинскими предприятиями IPO. В этой связи глава правительства напомнил, что в Лондоне открыто представительство Фонда госимущества Украины для этих целей.