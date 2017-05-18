Во Львове перед магазином Roshen оставили мешки с мусором и плакаты с надписью "Верни ВК" (фото)
13:55, 18 мая 2017Общество
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Работники Roshen в полицию не обращались.
Магазин Roshen в Львове забросали мешками с мусором / zaxid.net
Неизвестные забросали мусором вход во львовский магазин Roshen. Рядом с мешками с мусором оставили самодельные плакаты с надписями "Верни ВК" и "Убери мусор", передает ZAXID.NET.
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Дежурный менеджер Roshen подтвердила СМИ, что утром перед магазином обнаружили мешки с мусором. Работники Roshen самостоятельно убрали их, в полицию не обращались. Официально пресс-служба Roshen пока не прокомментировала этот инцидент.
Магазин Roshen в Львове забросали мешками с мусором / zaxid.net
Как сообщал УНИАН, территорию Львова хотят объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за проблемы с вывозом мусора.
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