Во Львове перед магазином Roshen оставили мешки с мусором и плакаты с надписью "Верни ВК" (фото)

Неизвестные забросали мусором вход во львовский магазин Roshen. Рядом с мешками с мусором оставили самодельные плакаты с надписями "Верни ВК" и "Убери мусор", передает ZAXID.NET.

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Дежурный менеджер Roshen подтвердила СМИ, что утром перед магазином обнаружили мешки с мусором. Работники Roshen самостоятельно убрали их, в полицию не обращались. Официально пресс-служба Roshen пока не прокомментировала этот инцидент.

Как сообщал УНИАН, территорию Львова хотят объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за проблемы с вывозом мусора.