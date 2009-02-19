Подозреваемых в убийстве Политковской оправдали

Коллегия присяжных оправдала обвиняемых в организации убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. По мнению заседателей, следствию не удалось доказать причастность к преступлению братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, а также Сергея Хаджикурбанова.

Присяжные признали доказанным факт убийства журналистки, и это был единственный из 20 заданных им вопросов, на который они ответили утвердительно. На остальные 19 вопросов, касающихся виновности обвиняемых, присяжные единогласно дали отрицательный ответ.

Обвинение утверждало, что бывший сотрудник МВД Хаджикурбанов организовал преступную группу для слежки за Политковской, в которую вошли братья Махмудовы. Один из них - Джабраил Махмудов - якобы привез на место преступления своего брата Рустама, который и совершил убийство.

Журналистка была убита в подъезде своего дома в центре Москвы в октябре 2006 года. Мотивы и заказчика преступления следствию установить не удалось. Рустам Махмудов находится в международном розыске, его дело выделено в отдельное производство.

Все обвиняемые неоднократно заявляли о своей невиновности. Судья решает вопрос об освобождении подсудимых из-под стражи. Гособвинитель заявила, что оправдательный приговор будет обжалован.

Лента.ру