Доллар на межбанке чуть-чуть не дотянул до 8,5

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,2700/8,3700, к 12:00 цены выросли до 8,4400/8,4850. К закрытию ценовые уровни достигли максимума – 8,4600/8,4900.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:45 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня с котировками 7,7000/7,7900.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2280/0,2325, к 12:00 цены поднялись до 0,2345/0,2375. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2335/0,2365. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,8000 (-0,5700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2633/34, а к 15:00 выросли до 1,2703/04. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4455/10,5775, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6765/10,7475. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,7405/10,7925.