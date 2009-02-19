Страховые компании «продают» клиентов зажиточным фирмам

Украинские страховые компании начали «продавать» клиентов своим более состоятельным коллегам.

Как пишет еженедельник «Комментарии», речь идет о передаче обязательств перед клиентами в другие страховые компании. В ходе такого соглашения компания не прекращает существование как юридическое лицо, но при этом все ее обязательства по ранее заключенным договорам отходят другой компании.

«Нам не хотелось бы доводить компанию до банкротства, провоцировать на рынке скандал. В то же время мы понимаем, что можем не потянуть взятые на себя обязательства. Уже идут переговоры о присоединении компании к другому страховщику, хотя формально она не прекратит своего существования», - сказал «Комментариям» председатель правления одной из небольших СК.

В такой ситуации договоры, заключенные страхователями раньше, остаются действующими на протяжении обусловленного срока. Однако выплаты клиентам придется требовать уже у другой компании.

Еще один распространенный способ, помогающий страховщикам избежать будущих выплат, - полностью перестраховать свой портфель у коллег. «Попав в сложную финансовую ситуацию, СК либо полностью передают свои портфели более стойким компаниям, либо берут на себя риск и большую их часть потом передают в перестрахование более стойким СК. Наша компания уже рассмотрела ряд таких предложений и перестраховала несколько портфелей», - сообщил «Комментариям» Дмитрий МАРУЖЕНКО, директор Департамента андеррайтинга и перестрахования СК «Провідна».

По прогнозам экспертов, компании и в дальнейшем будут пытаться избавиться от наиболее убыточных видов бизнеса, связанных с большими выплатами. «В первую очередь это страхование по форме каско и автоцивилка. Учитывая рост цен на услуги сервисных станций и запчасти для автомобилей, убыточность этих видов резко возросла, что серьезно осложнило ситуацию в некоторых компаниях», - отметил председатель правления СК «Дженерали Гарант» Юрий ЛАХНО.