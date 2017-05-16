В Новоград-Волынском расследуют факт безосновательной выплаты почти миллиона гривень денежной помощи

В Новоград-Волынском Житомирской области правоохранительные органы расследуют факт безосновательной выплаты почти 1 млн грн денежной помощи должностными лицами департамента труда и социальной защиты населения Новоград-Волынского городского совета.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, Новоград-Волынской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту служебной халатности должностных лиц государственного учреждения, что повлекло тяжкие последствия, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Установлено, что должностными лицами департамента труда и социальной защиты населения Новоград-Волынского городского совета в течение 2014-2016 годов, в нарушение требований действующего законодательства, регулирующего порядок выплаты социальной помощи, на основании недостоверных данных и документов, безосновательно выплачена денежная помощь.

В частности, социальное пособие неправомерно выплачено 90 лицам на общую сумму свыше 0,91 млн грн.

В настоящее время в уголовном производстве продолжается досудебное расследование, которое проводят местные органы полиции.

За преступления такой категории предусмотрено наказание лишением свободы на срок от двух до пяти лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.