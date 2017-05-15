В Донецкой области погиб 21-летний рабочий шахты

В понедельник, 15 мая, в Донецкой области погиб сотрудник подразделения шахты "Центральная" ГП "Мирноградуголь". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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Согласно информации, 21-летний машинист подземных установок выполнял работы повышенной опасности, предоставленные ему в соответствии с нарядом, во время которых получил смертельное травмирование.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

В настоящее время на шахте работает следственно-оперативная группа. Продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства гибели шахтера.