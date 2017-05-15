Российские войска в оккупированном Крыму готовятся к наступлению - пограничники (видео)

Россия наращивает военный потенциал в оккупированном Крыму, готовясь к наступлению. Об этом говорится в видеосюжете, который опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

"У крымчан вызывает беспокойство авральное наращивание военного потенциала России на аннексированной территории. Как утверждают эксперты, характер вооружения на полуострове говорит о том, что государство-агрессор готовится отнюдь не к обороне, а к дальнейшему наступлению", - говорится в сюжете.

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Отмечается, что милитаризация Крыма является угрозой не только для Украины, а для всех стран Черноморского региона.

"Вдоль админграницы пограничники постоянно фиксируют мониторинговые полеты вертолетов Ми-8 и активные передвижения катеров береговой охраны акватории Черного моря", - отмечают в Госпогранслужбе, отмечая, что самолеты летают слишком низко.

С марта российские войска возобновили также использование аэростата «Рысь».