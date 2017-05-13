Уполномоченный по правам человека выступила против "антицерковного законопроекта"

18 мая 2017 года в украинском парламенте могут быть проголосованы скандальные законопроекты 4128 и 4511.

В ежегодном докладе Уполномоченного Верховного Совета Украины по правам человека о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека гражданина в Украине указано, что законопроект № 4511 противоречит Конституции Украины, международным актам, а также Закону Украины "О свободе совести и религиозных организациях".

Более того, нормы указанного законопроекта являются дискриминационными.

Об этом, как сообщает на своей странице в Фейсбук глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, Уполномоченный по правам человека уведомила Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности.

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"Но, как мы видим, ни законы, ни Уполномоченный по правам человека для депутатов не указ?", - задает риторический вопрос священник.

Напомним, что 18 мая 2017 года в украинском парламенте могут быть проголосованы скандальные законопроекты 4128 и 4511.

Первый законопроект значительно облегчает возможность рейдерского захвата имущества любой религиозной организации Украины.

Второй законопроект предусматривает установление особого статуса для определенных конфессий, формирование дополнительных условий для прекращения их деятельности, согласование назначений на руководящие должности в данных конфессиях с центральным органом исполнительной власти, который реализовывает государственную политику в сфере религии и так далее.

Следует также отметить, что тематика "антицерковных" законопроектов прозвучала на днях и в Вашингтоне (США) – в рамках Всемирного саммита по вопросам защиты гонимых христиан, который собрал 600 делегатов из более, чем 130 стран мира.

Это произошло во время выступления заместителя главы Отдела внешних церковных связей УПЦ, протоиерея Николая Данилевича, который затронул разные аспекты нарушения прав верующих Украинской Православной Церкви.

Представитель УПЦ, в частности, отметил парадоксальность украинской ситуации: она заключается в том, что дискриминационные действия происходят в стране с подавляющим большинством христианского населения и направлены против самого большого религиозного сообщества.

В свою очередь участники саммита во время обсуждений указывали, что в большинстве случаев гонения и притеснения христиан возникают по политическим мотивам, а также вследствие государственной пропаганды и попыток государства тотально контролировать религиозную сферу. И это при том, что в конституциях большинства таких стран прописано право на свободное исповедание любой религии. Также участниками форума было отмечено, что одной из причин гонений на христиан является националистический шовинизм.