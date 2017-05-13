Участники Евровидения ярко украсили гримерки: у команды Дании висит большой украинский флаг (фото)

Делегации участников песенного конкурса Евровидение создают праздничную атмосферу в помещении Delegation Bubble, украшая гримерки артистов. В ход идут воздушные шарики, гирлянды и очень много национальных флажков. А команда Дании добавила с обратной стороны двери еще и большой украинский флаг. Короткий фоторепортаж с Delegation Bubble продемонстрировали на официальной странице Евровидения в Facebook.

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Как писал УНИАН, накануне конкурса в букмекерских конторах обновили котировки финалистов. Поэтому главным претендентом на победу в Евровидении-2017 теперь считается представитель Португалии Сальвадор Собрал. На его победу принимают ставки с коэффициентом 2,5. На втором месте - представитель Италии Франческо Габбани, далее идет болгарин Кристиан Костов, на четвертом месте - Бельгия. Закрывает ТОП-5, согласно прогнозам букмекеров, Великобритания. Ранее фаворитом Евровидения-2017 считался итальянец Франческо Габбани, именно ему букмекеры прогнозировали победу.

В Киеве сегодня, 13 мая, в 22:00 состоится финал Евровидения-2017. На сцену в этот вечер выйдут 26 участников песенного конкурса.