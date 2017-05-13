Стало известно, сколько туристов приехало в Киев на Евровидение-2017

В Киев на песенный конкурс Евровидение-2017 приехало около 60 тысяч туристов. Об этом рассказал глава управления туризма Киевской горгосадминистрации Антон Тараненко, передает 44.ua.

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"За все время с 1 по 14 мая в Киев на Евровидение приехало около 20 тыс. иностранцев и 40 тыс. внутренних туристов", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня, 13 мая, в 22:00 состоится финал Евровидения-2017. На сцену в этот вечер выйдут 26 участников песенного конкурса.