Тука сделал предложение возлюбленной в прямом эфире (видео)

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире 5 канала сделал предложение своей возлюбленной.

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"Я бы хотел подхватить эстафету от своего предшественника, заместителя министра юстиции по регистрации браков. И хочу сейчас пригласить свою жену, с которой мы 21 год живем вместе, но мы еще не являемся официально супругами. Вита, я тебе предлагаю все-таки зарегистрировать наши отношения и стать моей официальной женой", - сказал Георгий Тука в эфире 5 канала.

Как сообщал УНИАН, во время прямого эфира второго полуфинала Евровидения конкурсантка от Македонии Яна Бурческа получила предложение от своего бойфренда.