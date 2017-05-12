Любовь на Евровидении: конкурсантка от Македонии получила предложение в прямом эфире (видео)

Во время прямого эфира второго полуфинала Евровидения конкурсантка от Македонии Яна Бурческа получила предложение от своего бойфренда.

Когда ведущий подошел к участнице конкурса, то сразу сообщил «прекрасную новость» Яны о том, что она готовится стать мамой. Оказалось, что «счастливый папа» на имя Александр сидит рядом с конкурсанткой.

Читайте такжеВедущие Евровидения-2017 исполнили победные хиты прошлых лет с украинским колоритом (видео)

Когда ведущий обратился к Александру с вопросом, «не желаешь ли ты сказать кое-что?», парень Яны ответил утвердительно, и, достав из кармана обручальное кольцо, сделал предложение своей девушке.

Судя по эмоциям Яны, это для нее было неожиданностью, но она ответила: «Да». Несмотря на то, что Яна Бурческа не прошла в финал, этот вечер ознаменовался для нее шквалом положительных эмоций.

Как именно произошло предложение, смотрите на видео.