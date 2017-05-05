Известный голливудский актер стал персоной нон грата в Украине

Служба безопасности Украины запретила на 4 года въезд в Украину американскому актеру Стивену Сигалу. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В ведомстве отметили, что запрет на въезд до 2021 года указанному лицу введен с целью обеспечения защиты национальных интересов страны.

Как сообщалось, голливудский актер попал в базу данных сайта "Миротворец" за посещение аннексированного Россией Крыма, поддержку аннексии полуострова и лично президента РФ Владимира Путина.

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65-летнего Сигала также назвали пособником российских оккупантов и пророссийских террористов.

В августе 2014 года во время своего выступления на шоу байкеров в оккупированном Крыму он поддержал сепаратистов в Украине, прицепив на сцене флаг так называемой "ДНР" и исполнил ее "гимн".