В ростовском суде потерял сознание украинский политзаключенный Артур Панов, его здоровье резко ухудшилось - СМИ

В России резко ухудшилось состояние незаконно заключенного украинца Артура Панова после того, как он объявил голодовку, передает сайт "Кавказский узел".

Отмечается, что в ходе очередного заседания Северо-Кавказского военного суда в Ростове-на-Дону, 10 мая, Панов потерял сознание и упал на пол. Это произошло именно тогда, когда в зал входили судьи. Украинцу вызвать «скорую». При этом заседания судьи переносить не стали.

"В ходе заседания Панов был бледен, прикладывал ко лбу пластиковую бутылку с водой и обмахивался бумагами", – говорится в сообщении издания.

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Издание также пишет, что Артур Панов на заседании суда 3 мая объявил о начале бессрочной сухой голодовки с требованием его экстрадиции в Украину в течение двух недель. На заседании 4 мая он заявил об ухудшении состояния его здоровья и попросил суд ограничиться допросом одного свидетеля.

Как сообщал УНИАН ранее, росСМИ распространили ложную информацию о том, что якобы 29 апреля в ростовском следственном изоляторе скончался гражданин Украины Артур Панов, которого российские власти обвиняют в "подготовке террористического акта в России".

Позже эту информацию опровергли.