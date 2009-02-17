ЕБРР готов оказать поддержку малому и среднему бизнесу Украины

Европейский банк реконструкции и развития готов оказать поддержку малому и среднему бизнесу Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом заявил президент ЕБРР Томас МИРОВ на встрече с председателем Верховной Рады Владимир ЛИТВИНОМ.

Как прозвучало во время встречи, «давние отношения Украины и Европейского банка реконструкции и развития свидетельствуют, что Украина может рассчитывать на поддержку ЕБРР». В этом контексте Т.МИРОВ напомнил, что несмотря на непростую ситуацию, уже в прошлом году ЕБРР инвестировал в Украину 900 млн. евро. В нынешнем году, сказал он, банк готов инвестировать еще около 1 млрд. евро. По словам Т.МИРОВА, помощь будет касаться стабилизации банковского сектора, инвестиций в модернизацию энергетической отрасли и тому подобное.

«Также мы хотели бы помочь пережить эти непростые времена малому и среднему бизнесу Украины», - сказал он.

При этом президент ЕБРР отметил, что «для успешной реализации этих намерений необходимо иметь определенные условия в самой Украины». Он также подчеркнул, что «в банке хотели бы видеть системные шаги по выходу Украины из кризиса». По мнению президента ЕБРР, в нынешней экономической ситуации «важно не только принимать правильные решения и предпринимать соответствующие шаги, но и делать это своевременно». «Мы очень хотели бы видеть действия, которые способствовали бы повышению возможностей Украины противостоять кризису», – отметил он.

Характеризуя экономическую ситуацию в Украине, В.ЛИТВИН назвал ее «стабильной в своей сложности». Большое значение в улучшении ситуации, по его мнению, имеет стабилизация банковской системы Украины. По его словам, очень важно вернуть доверие к банкам, а ради этого должна быть скоординирована позиция Президента Украины и правительства относительно политики рефинансирования банков.

Не менее важным фактором улучшения ситуации В.ЛИТВИН назвал принятие изменений к государственному бюджету, который, по его словам, должен быть реальным. Поскольку сам факт внесения изменений в уже существующий бюджет рассматривается, по словам председателя ВР, «как доказательство несостоятельности политического оппонента решать экономические проблемы», нужно, чтобы Президент и Кабинет министров подали в парламент согласованный проект изменений в бюджет. Этот документ, по мнению В.ЛИТВИНА, должен быть проработан в парламенте совместно с представителями местной власти. «Тогда каждый взял бы на себя часть ответственности, а в то же время мы вышли бы на согласованное решение», - сказал спикер.

В.ЛИТВИН отметил, что сейчас украинский парламент выполняет чрезвычайно сложное задание: обеспечить диалог и равновесие в стране. «Все будет зависеть от того, как мы сумеем держать диалог», - сказал он и заверил своего собеседника в том, что «Украина имеет чувство ответственности и сознательна в необходимости решительных, единодушных решений».