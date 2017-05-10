В оккупированном Крыму человека оштрафовали за "незаконный запуск квадрокоптера"

В Евпатории оштрафовали человека на три тысячи рублей (примерно 1300 гривен) за «незаконный запуск квадрокоптера».

Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры России, передает «Крым.Реалии».

По информации ведомства, запуск беспилотного объекта проходил на привокзальной площади станции «Евпатория-Товарная», при этом «запуск летательного аппарата осуществлялся без соответствующего разрешения компетентного в области организации воздушного движения органа».

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Как сообщили в пресс-службе, в результате виновное лицо привлечено к административной ответственности – взыскание штрафа».