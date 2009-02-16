Файненшл Таймс: украинская экономика на грани

Название «Украина», согласно некоторым гипотезам, означает «на краю» - именно на грани находится сегодня украинская экономика, пишет британская «Файненшл Таймс».

На прошлой неделе министр финансов Австрии уже предупредил об экономической «катастрофе» в этой стране с 46-миллионным населением, что может вызвать эффект «домино» дальше на запад. Между тем министр финансов Украины подал в отставку – среди прочего, из-за разногласий в бюджетной политике, благодаря чему был отложен второй транш из 16,4 миллиардного(в долларах США) кредита МВФ, который должен был бы поступить в прошлый уик-энд. Рейтинговое агентство Фитч снизило рейтинг страны до В. Некоторые наблюдатели утверждают, что экономика может сжаться в этом году на 10 процентов; национальная валюта потеряла 40 процентов стоимости относительно доллара...

Камнем преткновения относительно получения кредита от МВФ является трехпроцентный размер бюджетного дефицита, в то время как условия программы предусматривали сбалансированный бюджет. Однако все еще остается пространство для компромисса, чтобы возобновить программу с МВФ. Немецкий инвестиционный банк Dresdner Kleinwort отмечает, что в этом году сектору государственных финансов Украины необходимо финансирование в размере 3 млрд долларов США, и государство все еще может быть способно обслуживать свой суверенный долг, который составляет одну пятую от совокупных, – государственных и корпоративных - долговых обязательств.