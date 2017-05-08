В Днепре прошел Марш примирения

В Днепре от Днепропетровского национального исторического музея имени Яворницкого по главному проспекту до Днепропетровской областной государственной администрации прошел Марш примирения.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в нем приняли участие представители «Правого сектора», ВО «Свобода» и днепровские предприниматели. Всего шло несколько сотен человек.

Читайте такжеНа первомае в Харькове требовали остановить "кровавую АТО": произошел конфликт, есть задержанные (фоторепортаж, видео)

Как рассказала администратор «Правого сектора Днепропетровщины» Ляля Евтушенко, этим маршем участники почтили память погибших во Второй мировой войне, а также хотели примирить и объединить участников той войны и нынешней, которая идет сейчас в Украине.

«К сожалению, времени на организацию было мало: мы приняли решение собраться 5 мая в середине дня, примерно тогда же появилось сообщение о подобном марше, который будет следовать от площади Героев Майдана. Так что наш марш получился отдельным», - сказала Евтушенко.